«Внутри что-то умерло»: как принц Чарльз обидел Диану после рождения Гарри:

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С появлением второго ребенка семейное счастье стало трещать по швам.

Появление принца Гарри в королевской семье вызвало странную реакцию у отца мальчика. Вместо радости Чарльз обронил слова, чем сильно обидел свою супругу Диану. Подробности той истории озвучил бывший дворецкий принцессы Пол Барелл во время съемок документального фильма о жизни дворца.

Как оказалось, отец королевского семейства не был одержим сыновьями, в отличие от предшественника Генриха VIII. После одного наследника мужского пола Чарльз сильно надеялся, что во второй раз обязательно родится девочка. Беременная Диана знала, что этому не бывать, потому до самых родов хранила тайну от мужа.

«Я знала, что у меня снова родится сын, ведь я прошла положенное сканирование. Но Чарльз мечтал о девочке, я ужасно боялась его разочаровать!» — цитирует Диану издание 7Дней.ru.

Опасения принцессы были не напрасны. Когда малыш появился на свет, Чарльз посмотрел на него, поморщился и с разочарованием произнес: «А, так это мальчик… Да еще и рыжий». Диана в ответ попыталась успокоить мужа и напомнила, что рыжий цвет волос ребенок унаследовал от Спенсеров. Но тот обронил еще более обидную фразу.

«Что же, у меня хотя бы появится запасной наследник», — сказал он и пропал на несколько дней в Виндзоре.

Пока расстроенный отец лечил стресс игрой в конное поло с приятелями, Диана пыталась справиться с болью, которая, видимо, оказалась острее всяких родов.

«У нее внутри что-то умерло», — охарактеризовал состояние Дианы Баррелл.

При этом, отмечает он, отношения пары еще до рождения Гарри дали трещину, но Диана надеялась, что с появлением второго малыша все встанет на прежние места. Так, по крайней мере, было после рождения первенца Уильяма, но «склеить» ничего не получилось. Дальше семейная драма только накалялась.

Кульминационным в жизни семьи был 1986 год — тогда Диана узнала, что у супруга есть отношения на стороне, и не с кем-то, а с давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз. С тех пор прошло еще шесть лет, когда пара официально разъехалась. А через два года бывшие один за другим публично признались в неверности друг другу, после чего королева Елизавета II одобрила их развод. Лишившись всех титулов, Диана продолжала жить в Кенсингтоне до самой смерти. Она погибла во время автокатастрофы во Франции, ей было всего 36 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри лишил себя будущего с выходом автобиографической книги.