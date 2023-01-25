Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Контроль данной территории позволяет отрезать пути снабжения украинских националистов в Артемовске

Украина официально признала потерю Соледара Донецкой народной республики (ДНР) и его взятие под контроль российскими войсками. Об этом в интервью агентству France-Presse сообщил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда (из Соледара — Прим. ред.), чтобы отступить на подготовленные позиции», — сказал Череватый.

До этого в российском оборонном ведомстве заявляли о взятии Соледара. От украинских формирований город освободили в середине января. По словам представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, контроль данной территории позволяет отрезать пути снабжения украинских националистов в Артемовске с последующей блокировкой и взятием в кольцо оставшихся там подразделений.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, начатая в феврале минувшего года, продолжается. Конечная цель российских военных — уничтожение радикалов и освобождение гражданских от геноцида со стороны киевского режима.

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