Вилла за 230 тысяч в сутки: как жена Александра Реввы отдыхает на Мальдивах

Жена Александра Реввы Анжелика арендовала виллу за 230 тысяч рублей в сутки на Мальдивах

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Неизвестно, отправилась Анжелика туда с семьей или в гордом одиночестве.

Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда с радостью делится фотографиями и видео в соцсетях. И причин для радости у блогерши действительно много — помимо самого отдыха на райском острове, Анжелика живет в роскошной вилле.

Как удалось узнать StarHit.ru, одна ночь в такой вилле обходится звезде в 230 тысяч рублей.

«Лучшее сочетание, что встречалось мне на Мальдивах… Философия этого красивого места — соединение комфорта и экологичности. Экоподход в каждой детали, в интерьере, питании, бережном отношении к ресурсам. Во-первых, здесь все ходят босиком, везде и всегда, кроме спортзала, естественно», — поделилась впечатлениями Анжелика.

Чтобы супруга могла позволить себе роскошный отдых, Александр Ревва трудится не покладая рук и зарабатывает миллионы. Анжелика прошла с ним весь творческий и карьерный путь. Пара познакомилась в 2004 году, сыграла свадьба в 2007-м и до сих пор считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Реввы купила квартиру в небоскребе Москвы за 170 миллионов.