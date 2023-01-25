Сногсшибательный аромат: парфюмер оценила риск смерти от духов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; Личный архив Галины Анни; 5-tv.ru

Ароматные композиции могут не только вызывать эмоции, но и влиять на самочувствие. Однако способно ли содержимое флакона сразу навредить десятку людей?

В одной из российских школ произошло массовое отравление. Сразу 17 учеников почувствовали себя плохо. Недомогание проявилось и у педагога. Предположительно, проблемы со здоровьем были вызваны духами, которые распылила одна из школьниц. Мог ли аромат нанести столько вреда, рассказала парфюмерный эксперт Галина Анни.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru специалист предположила, что во флаконе находились не духи, а иная жидкость с содержанием опасных веществ.

«Промышленными духами отравиться нельзя. Более того, даже получить серьезную аллергию тоже трудно, потому что уже около 50 лет существует специальная международная организация парфюмерии IFRA, которая занимается именно безопасностью ингредиентов», — заверила эксперт.

На современных производствах следят за составом парфюмерных композиций и не используют даже минимально токсичные вещества. Чтобы обезопасить людей, на упаковках духов печатают список потенциальных аллергенов. Однако их содержание весьма незначительное, поэтому риски получить аллергию или другую реакцию организма сведены к нулю.

«Но опять же, аллергия — это индивидуальное. Если 18 человек получают какое-то токсическое воздействие, значит оно не связано с аллергией, оно связано с чем-то токсичным, что было во флаконе, и это явно не духи», — подчеркнула Галина Анни.

Специалист добавила, что на парфюмерных производствах действует тотальная система проверки, поэтому версия о том, что на продажу могла поступить партия токсичных духов далека от реальности. По словам Галины Анни, отравить духами можно лишь намеренно, добавив в них опасное вещество, не относящееся к парфюмерии.

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