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По случаю передачи Западом танков Украине политик решил закатить алкогольную вечеринку. Заявления следовали одно за другим.

Не успел Запад выделить танки, как киевские дипломаты начали выпрашивать еще больше военной техники. Замглавы МИД Украины Алексей Мельник — еще в недавнем прошлом посол в Германии — потребовал предоставить ВСУ боевые самолеты.

По его словам, теперь Запад должен сколотить для Киева мощную коалицию истребителей — в которую войдут F-16, F-35 и другая авиатехника. В ответ на решение о поставке танков Мельник пообещал устроить алкогольную вечеринку.

«Йии-ха! Сегодня я напьюсь. Моим любимым немецким пивом. Я просто блаженно счастлив! Пью за ваше здоровье, мои дорогие друзья в Германии и во всем мире! И спасибо за всю вашу огромную помощь», — написал Мельник в Twitter.

Еще совсем недавно дипломат не питал такую симпатию к немцам. Он умудрился оскорбить даже Олафа Шольца. Эти выходки в итоге привели к увольнению Мельника с должности посла.