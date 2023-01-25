История не повторяется? Кого зритель увидит в продолжении «Папиных дочек»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»

Спустя десять лет популярный сериал вернется на телеэкране. Каких сюрпризов ждать?

Недавно создатели сериала «Папины дочки» объявили о возвращении ситкома на телеэкраны. А теперь онлайн-кинотеатр START сообщил о начале съемочного процесса.

Зрители смогут увидеть любимые лица: к своим ролям вернулись Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Филипп Бледный (Веник), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Александр Олешко (олигарх Федотов), Ольга Волкова (бабушка Антонина). Полный актерский состав пока не объявлялся, но присутствие этих героев уже многообещающе.

«Сериал станет современнее и динамичнее. При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили „Дочек“. Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями», — сказал креативный продюсер сериала Аслан Гугкаев.

История повторится: папа-одиночка в лице Веника, от которого ушла Даша Васнецова, будет воспитывать четырех детей — Арина (Полина Айнутдинова), Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова) и Соню (Полина Денисова). На подмогу ему придет вся дружная семья Васнецовых.

Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились звезды сериала «Папины дочки» за десять лет.