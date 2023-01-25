Сексолог назвал болезни, при которых у женщин постоянно повышено либидо

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Активная и яркая интимная жизнь не всегда оказывается предметом радости.

На женское половое влечение, так называемое либидо, оказывают влияние многие факторы. В один момент представительницы прекрасного пола могут чувствовать повышение сексуальной энергии, а после потерять игривое настроение. Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал 5-tv.ru, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать неутолимое женское желание.

Обычно либидо у женщин проявляется в стремлении к интимной близости и желании получения оргазма. Его спады и подъемы, в целом, влияют на сексуальную жизнь и определяют степень удовлетворенности ей.

Эксперт отмечает, что повышение либидо нередко может быть поводом для обращения к медикам, ведь скрываться за подобным поведением организма могут страшные болезни.

«Например, развитие опухолей в головном мозге может давать картину резкого повышения либидо. Может быть из-за гормонального дисбаланса при климаксе, маниакально-депрессивного психоза — биполярного расстройства», - предупредил сексолог.

По словам Кульгавчука, официально установленный диагноз нимфомания встречается у женщин довольно редко. Патологический эротизм находят лишь у одной из двух с половиной - трех тысяч пациенток. Чаще скачок либидо связан с поражениями центральной нервной системы, деменцией и болезнями Альцгеймера или Паркинсона.

«Это также может быть следствием черепно-мозговых травм, операций на головном мозге, преимущественно, на лобных и височных долях», - объяснил специалист.

Именно поэтому, в заключение подчеркнул Кульгавчук, сексуальные победы порой могут быть сомнительны.

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