Резко похудевшая Анастасия Уколова напугала своим видом: «Это чересчур!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда сериала «СашаТаня» сбросила 20 килограммов за очень короткий срок. Всему виной маленький ребенок или проблемы со здоровьем?

Актриса Анастасия Уколова родила первенца осенью прошлого года. Во время беременности она сильно поправилась, но всего за пару месяцев смогла скинуть 20 килограммов.

Фотографией своих стройных ног актриса поделилась в Instagram*. Правда, не все подписчики разделили с Уколовой радость — некоторые посчитали ее чересчур худой, а ноги сравнили с палками.

«Откровенно говоря, не очень»;

«Это чересчур, не экспериментируйте, будьте собой»;

«Это уже не худые ножки, это палки, очень некрасиво смотрится», — написали комментаторы под публикацией.

Анастасия Уколова после родов похудела на 20 килограммов. Фото: Instagram* / anastasiyaa_ukolova

Сама Уколова несказанно счастлива, ведь ей никогда не нравилась собственная фигура, измученная скачками веса из-за ролей в кино — актрисе надо было то поправиться, то похудеть для съемок.

Во время беременности Уколова раздала все свои маленькие вещи подругам, будучи уверенной, что больше никогда в них не влезет. Однако теперь у похудевшей актрисы абсолютно противоположная проблема — ей нечего носить.

«Сейчас мне все нравится, поэтому зафиксируем в ленте эти худые ножки и хорошее настроение. В целом лучше быть спокойной, счастливой и в весе, который комфортен», — написала Анастасия на своей странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Уколова дала сыну новое имя через два месяца после родов.

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