Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Поклонники знаменитой красавицы привыкли к ее идеальной внешности, поэтому изъян в превосходном лице сильно выбил их из колеи.

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски сильно удивила поклонников объемом своих губ. Красавица опубликовала фото с мероприятия — девушка появилась на показе люксового бренда.

Вид звезды был сногсшибательный: идеально прямые волосы, белая диадема, украшенная сотнями драгоценных камней, одновременно нежное и откровенное фиолетовое платье с выраженным декольте и обернутыми вокруг груди тонкими бретельками. Потрясающий наряд знаменитости дополняла полупрозрачная фата и стилизованные под платье перчатки того же цвета.

Все бы ничего, однако вызывающий прикид мало удивил подписчиков Ратаковски. Люди больше уделили внимание ее губам — почему такие большие? В комментариях сразу посыпались вопросы.

Эмили Ратаковски смутила фанатов большими губами на показе люксового бренда. Фото: Instagram* / emrata

«Зачем столько филлеров колоть в свои губы?»;

«Что случилось с твоими губами?»;

«Красивая, но губы все портят»;

«Губы размером с Техас»;

«Что-то странное происходит с твоей внешностью», — отметили фанаты.

Может кардинальные перемены во внешности связаны с личной жизнью модели? Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе с актером Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака.

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