«Размером с Техас»: новые губы Эмили Ратаковски рассмешили фанатов — фото
Модель Эмили Ратаковски смутила фанатов размером своих губ на мероприятии
Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama
Поклонники знаменитой красавицы привыкли к ее идеальной внешности, поэтому изъян в превосходном лице сильно выбил их из колеи.
Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски сильно удивила поклонников объемом своих губ. Красавица опубликовала фото с мероприятия — девушка появилась на показе люксового бренда.
Вид звезды был сногсшибательный: идеально прямые волосы, белая диадема, украшенная сотнями драгоценных камней, одновременно нежное и откровенное фиолетовое платье с выраженным декольте и обернутыми вокруг груди тонкими бретельками. Потрясающий наряд знаменитости дополняла полупрозрачная фата и стилизованные под платье перчатки того же цвета.
Все бы ничего, однако вызывающий прикид мало удивил подписчиков Ратаковски. Люди больше уделили внимание ее губам — почему такие большие? В комментариях сразу посыпались вопросы.
Эмили Ратаковски смутила фанатов большими губами на показе люксового бренда.
«Зачем столько филлеров колоть в свои губы?»;
«Что случилось с твоими губами?»;
«Красивая, но губы все портят»;
«Губы размером с Техас»;
«Что-то странное происходит с твоей внешностью», — отметили фанаты.
Может кардинальные перемены во внешности связаны с личной жизнью модели? Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе с актером Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака.
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