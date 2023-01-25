Российские юзеры сообщили о проблемах в работе AppStore

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Трудности с «яблочными» сервисами в РФ начались после старта специальной военной операции на Украине. Всему причина — сомнительные санкции Запада.

Массовые проблемы в работе магазина приложений AppStore наблюдаются в России. Об этом сообщили пользователи социальных сетей ВКонтакте и Twitter. Кроме того, такие же сообщения появились на каналах в Telegram. Отмечается, что сервис работает стабильно при включенном VPN.

Юзеры предоставляют скриншоты с надписью «Сбой подключения к App Store». Проблемы с «яблочными» сервисами в РФ начались после начала специальной военной операции на Украине. Часть зарубежных компаний покинула российский рынок в связи с угрозами со стороны США ввести ограничительные меры в отношении тех, кто продолжит сотрудничество и работу на территории Российской Федерации. При этом часть брендов вернулась в Россию из-за больших убытков.

Президент России Владимир Путин говорил, что долгосрочная стратегия недружественных стран по сдерживанию российской стороны нанесет ущерб мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто намерен продолжать санкционную политику против РФ.