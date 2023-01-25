С баней, бассейном и студией: дом Моргенштерна* в Москве продают за 80 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Скандально известный исполнитель несколько раз засветил особняк в своих клипах, и теперь риелторы не могут отбиться от этой «славы».

Перед отъездом в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн* жил в одном из микрорайонов Новой Москвы. В конце 2022 года на одном из сайтов элитной недвижимости появилось объявление о продаже его коттеджа. Выяснилось, что особняк в стиле хай-тек на самом деле не принадлежал артисту.

Как пишет МК, Моргенштерн* некоторое время снимал элитное жилье площадью 400 квадратных метров. Ежемесячно он платил за дом 250 тысяч рублей, а при проведении съемок сумма увеличилась. Однако риелторы оказались не рады такой славе.

«Да это не дом Моргенштерна*! Мы уже не знаем, как от этой славы отбиться. Он его не покупал, а только арендовал. Исправно платил, а если снимал какой-то клип в доме — доплачивал. Вообще коттеджу 12 лет, его построила для себя одна бизнесвумен», — объяснила агент по продаже недвижимости.

Дом выполнен в стиле скандинавского минимализма, но уютом в нем и не пахнет. К тому же отделка заметно поизносилась после многочисленных вечеринок. По оценкам продавцов, в ремонт потребуется вложить еще до пяти миллионов рублей, а найти покупателя планируют за 80 миллионов рублей.

Также в распоряжении Моргенштерна* был гараж на две машины, несколько террас, 20-метровый бассейн, тренажерный зал, сауна и участок на 13 соток. Единственное, к чему рэпер сам приложил руку — это студия звукозаписи на первом этаже. Она была построена по согласованию с хозяйкой.

По оценке эксперта по недвижимости, лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, реальная цена такого коттеджа — около 50 миллионов рублей. Также специалист подчеркнул, что на стоимость не повлияет тот факт, что здесь раньше жил Моргенштерн*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший за границу рэпер задолжал российской больше 1,5 миллиона рублей.

* —признан иноагентом в РФ.