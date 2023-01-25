«Дава посоветовал»: во сколько Киркорову обошлись «кубики» на прессе

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Певец недавно буквально шокировал поклонников кардинальными переменами во внешности.

В одночасье помолодевший и постройневший благодаря мастерам пластической хирургии Филипп Киркоров выложил за свой новый облик не менее трех миллионов рублей. Такую сумму приводит сайт KP.RU со ссылкой на оценку компетентного специалиста.

Так, по словам бьюти-эксперта Ирины Ковалевич, обычная пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц стоит 650 тысяч рублей. Однако Киркорову, по всей видимости, проводили более сложную операцию — торсопластику или моделирование спортивных кубиков на прессе.

«Прибавьте за торсопластику еще 800 тысяч рублей. Анестезия в клиниках обычно оплачивается отдельно. Это еще 40 тысяч рублей за каждое вмешательство», — подсчитала Ковалевич.

Также эксперт обнаружила у певца следы хирургической коррекции птоза (опущения) бровей стоимостью около 150 тысяч рублей и круговой блефаропластики, которая стоит около 200 тысяч.

Кроме того, по оценке специалиста, Киркоров потратил не менее 350 тысяч рублей на хирургическую коррекцию атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами. Почти столько же стоила операция по удалению второго подбородка. Наконец, инъекции филлеров и препаратов, которые смоделировали певцу его новые скулы, стоят около 100 тысяч рублей.

Обновлением внешности Киркорова занимался известный хирург Тимур Хайдаров, тот самый, который сделал кубики на прессе блогера и певца Давида Манукяна (Дава) и уменьшил бюст продюсеру Яне Рудковской.

Сам Киркоров не стесняется говорить о том, что омолодился благодаря хирургам. По мнению певца, сегодня иметь своего пластического хирурга — это то же самое, что иметь личного психолога и тренера.

«Я не стесняюсь благодарить людей, которые делают меня красивым и счастливым. <…> Мне повезло: у меня есть профессионалы, которые занимаются моей внешностью. Мне Дава посоветовал хирурга, я пошел, сделал. Мы мужики, нам не стыдно рассказать все как есть. Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее», — цитирует издание Киркорова.

На днях программе Пятого канала «Светская хроника» певец заявил, что специально сделал пластику сейчас, чтобы все зажило до дня рождения. Киркоров готовит поклонникам сюрприз и на своем празднике собирается поразить собравшихся новым образом. Кроме сделанной пластики, он еще сел на диету и надеется к весне добиться идеальной фигуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров избавился от жирка на животе и показал всем шикарный пресс.