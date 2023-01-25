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Зачем удалять «восьмерки» и как это влияет на здоровье?

Стоматолог-ортодонт Наталья Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости и как это влияет на дальнейшее здоровье.

По ее словам, без этих зубов дальнейшее смыкание верхней и нижней челюстей проходит более благоприятно. Также удаление зубов мудрости положительно влияет на здоровье височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц.

«В современной стоматологии есть возможность комфортного лечения зубов — а именно внутривенная седация, которая абсолютно безвредна для организма. При этом невозможно предсказать, сколько по времени займет удаление зуба, так как каждый пациент индивидуален», — цитируют стоматолога «Известия».

Юрченко отметила, что в последнее время удаление зубов мудрости чаще проводится у детей старше восьми лет. Послеоперационный период они переносят легче и быстрее восстанавливаются.

Бывает, что зубы мудрости не доставляют беспокойств, однако лучше все-таки посоветоваться с врачом. У этой операции есть ряд противопоказаний, а некоторым людям она вовсе запрещена.

Ранее 5-tv.ru писал, кому нельзя вырывать зуб мудрости.