Кенгуру устроили дуэль из-за «дамы сердца» и напугали туристов

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Австралийский отдых мог завершиться случайными травмами.

Размеренный отдых туристов австралийского кемпинга прервали кенгуру. Не обращая внимания на отдыхающих, животные устроили посреди лагеря настоящую битву. Две мускулистые особи сначала толкались на склоне, а потом так увлеклись поединком, что свалились прямо на палатку отдыхающих.

К счастью, в ходе поединка, пострадала только нервная система туристов. Причиной кенгуриной дуэли, предположительно, стал конфликт из-за женской особи.