Мощный Торнадо разнес районы Техаса, едва не убив одиноких стариков
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bo Lee; 5-tv.ru
Ущерб от стихии колоссальный. Восстановление инфраструктуры будет небыстрым.
Чрезвычайная ситуация в Техасе. На штат обрушился мощный Торнадо. Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши зданий. Большой ущерб получил местный дом престарелых — оттуда эвакуировали всех постояльцев.
На трассе резкими порывами повалило фуру. Шквал также оборвал линии электропередачи — в результате в некоторых районах возникли перебои со светом.