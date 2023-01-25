Автора «Рика и Морти» уволили из проекта

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Сценариста могут посадить в тюрьму. Справедливо ли?

Создатель мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд был отстранен от своего же проекта по решению телеканала Adult Swim. Причина такого неожиданного поворота — предъявленные ему обвинения в домашнем насилии, нанесении тяжких повреждений и ряду других пунктов. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта мультика.

Допускаемый инцидент мог произойти в 2020 году в отношении анонимной девушки, с которой на тот момент создатель мультсериала имел отношения. Сам автор отрицает любые обвинения в его сторону.

Ранее адвокат Джастина выступил с официальным заявлением о том, что его клиент не имеет к этому эпизоду никакого отношения, поэтому дело должно быть закрыто после проверки информации от офиса окружного прокурора.

Уволенный автор мультфильма подарил голоса главным героям. Фото: Кадр из мультсериала «Рик и Морти»

Однако телеканал, на котором транслируется мультфильм, решил не ждать результатов проверки. Вице-президент канала по связям с общественностью Мэри Мур выложила сообщение о прекращении сотрудничества с Ройландом. Стоит отметить, что помимо всего Джастин озвучивает обоих главных героев мультсериала и других второстепенных персонажей.

Дата заседания суда пока не оглашается, однако предварительное слушание назначено на 27 апреля. Если Ройланда признают виновным, то ему грозит до семи лет заключения под стражу.

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