Автора «Рика и Морти» уволили из проекта
Создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда уволили из проекта из-за обвинений в домашнем насилии
Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Сценариста могут посадить в тюрьму. Справедливо ли?
Создатель мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд был отстранен от своего же проекта по решению телеканала Adult Swim. Причина такого неожиданного поворота — предъявленные ему обвинения в домашнем насилии, нанесении тяжких повреждений и ряду других пунктов. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта мультика.
Допускаемый инцидент мог произойти в 2020 году в отношении анонимной девушки, с которой на тот момент создатель мультсериала имел отношения. Сам автор отрицает любые обвинения в его сторону.
Ранее адвокат Джастина выступил с официальным заявлением о том, что его клиент не имеет к этому эпизоду никакого отношения, поэтому дело должно быть закрыто после проверки информации от офиса окружного прокурора.
Уволенный автор мультфильма подарил голоса главным героям.
Однако телеканал, на котором транслируется мультфильм, решил не ждать результатов проверки. Вице-президент канала по связям с общественностью Мэри Мур выложила сообщение о прекращении сотрудничества с Ройландом. Стоит отметить, что помимо всего Джастин озвучивает обоих главных героев мультсериала и других второстепенных персонажей.
Дата заседания суда пока не оглашается, однако предварительное слушание назначено на 27 апреля. Если Ройланда признают виновным, то ему грозит до семи лет заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Эмбер Херд выплатит актеру Джонни Деппу один миллион долларов за завершение судебного процесса.