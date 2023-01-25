Раздутая угроза: в США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией

TAC: раздутый в США антироссийский нарратив может привести к конфликту с ядерной державой

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Вмешательство в выборы и «разрушение демократии» Штатов — главные инструменты Вашингтона в нагнетании антироссийских настроений.

Американские власти планомерно работали над построением негативного образа России. Истеблишмент создал образ «российского пугала», которое сопровождает всю внешнюю политику США. Как отметила в своей статье для The American Conservative обозреватель Келли Бокар Влахос, разжигание русофобии в Штатах происходило, в том числе, через легенду о вмешательстве в выборы 2016 года.

«Можно утверждать, что история о российском „пагубном влиянии“ помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией, закрепив в сознании людей идею, что русские не только помогли избрать Дональда Трампа, но и активно пытались „разрушить демократию в США“ и продолжают это делать», — подчеркнула журналист.

Как отмечается в материале, антироссийская агрессия направлена в первую очередь на реализацию внутриполитических целей. Еще до начала спецоперации по защите Донбасса этот принцип демонизации Москвы помог Вашингтону раздуть мнимую угрозу и создать условия для беспрепятственного усиления мер безопасности внутри страны и нового толчка к сдерживанию РФ на международном уровне.

По мнению Влахос, антироссийский нарратив, доведенный до крайней степени через социальные сети (власти буквально подчинили таких гигантов, как Facebook и Twitter), может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой». Осенью 2017 года требования Конгресса заставили компанию Twitter занять оборонительную позицию — под давлением «поверхностная проверка» привела к приостановке ряда «возможных российских учетных записей», якобы связанных с атакой на систему подсчета голосов и избранием Трампа.

«В результате Twitter сформировала целевую группу по России и продолжила раскопки. Но заявила, что по-прежнему не может предоставить доказательства, которые нужны демократам, чтобы подтвердить масштабную кампанию, инициированную Россией и повлиявшую на выборы 2016 года», — пишет автор.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к вмешательству в выборы и кибератакам. Как отмечал президент России Владимир Путин, Штаты ни разу «не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства».

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ предупредили об объявленной США гибридной войне.