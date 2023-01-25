Шахматные звезды загораются в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann; 5-tv.ru

Только на этом турнире могут сойтись юный паренек из Индии и именитый гроссмейстер, ведь важен не статус, а талант.

Сильнейшие шахматисты из России, а еще Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии встретятся в Москве, чтобы побороться за 15 миллионов рублей. Престижный международный турнир «Шахматные звезды 2023» будет идти семь дней и вберет в себя встречи десяти сильнейших гроссмейстеров. С фаворитами встретился Олег Барышев.

Они улыбаются, удобно усевшись в кресла, только во время торжественного открытия. Следующие несколько часов — напряженный просчет ходов и комбинаций, максимальная концентрация на шахматной баталии.

«Самое главное — почувствовать игру, понять в какой ты форме находишься, и разыграться. Но, понятно, что если удастся выиграть одну-две партии, будет неплохо», — отметил гроссмейстер Владислав Артемьев.

Москва стала столицей еще и мировых быстрых шахмат. Проходных партий здесь не будет. В игре одни из лучших гроссмейстеров планеты.

Быстрые шахматы считаются одним из самых зрелищных форматов этой игры. У спортсменов мало времени и каким бы сложным не было решение, принимать его нужно как можно скорее.

Причем болельщики увидят все возможные противостояния: на турнире каждый сыграет с каждым. Родину шахмат Индию представляет шестнадцатилетний вундеркинд. Но в этой игре не возраст решает, а талант и опыт. Юный гроссмейстер даже для маститых спортсменов серьезный конкурент.

«Это очень важное событие для меня, мне очень важно, что здесь я могу играть с лучшими шахматистами мира. Шахматы становятся все более интернациональной игрой. Я хочу показать свой лучший уровень», — уверен игрок из Индии Раунак Садхвани.

Битва умов проходит в полной тишине, лишь изредка слышен стук поверженных фигур. Тонкая психологическая игра — часть шахматной партии. Любые эмоции восторга или разочарования спортсмены тщательно скрывают. Явная реакция на ход соперника может помочь раскрыть стратегический план.

Получается не всегда. Особенно, когда на шахматной доске не все так гладко. Екатерина Лагно заставила испанца Франсиско Вальехо потерять над собой контроль.

«Он не совсем удачно разыграл свою партию, да. И некоторые ошибки… Возможно что-то упустил из виду, потому что он пошел на очень острую позицию. Возможно, что-то не увидел и поэтому… Ну, а так как уже сжег мосты, то там ему было сложно уже что-либо исправить», — отмечает гроссмейстер и чемпионка мира по быстрым шахматам Екатерина Лагно.

Параллельно с маститыми шахматистами — играют звезды будущего. Уникальная возможность для детей состязаться рядом с кумирами.

И даже после горьких поражений вдохновляющие советы знаменитых гроссмейстеров зажигают огонь в глазах маленьких шахматистов.

«Я живу даже не в Москве, а в Сыктывкаре, на севере там. И я даже не знаю. Ну я сюда на турнир приехал, собственно. И такой шанс. Такие шансы нельзя упускать», — уверен Макар Бердашкевич.

Турнир «Шахматные звезды» — место, где спортивные игры не подменяют политическими. Насколько это важно, как никто понимает Сергей Карякин. Титулованного российского гроссмейстера за пост в интернете международная шахматная федерация отстраняла от любимой игры на полгода.

«Это действительно очень здорово! Я очень рад, что уже второй раз могу принять участие в таком сильном соревновании с участием сильнейших российских гроссмейстеров и сильнейших иностранцев. Замечательно, что мы не сидим без практики, без возможности участвовать в международных соревнованиях, а можем полноценно играть и выступать у себя дома», — отметил Сергей Карякин.

Мировые звезды шахмат будут сражаться за звание лучшего. Впереди у игроков пять дней захватывающей битвы до финального «шах и мат».