Нанороботы и подводные дроны: какие невероятные вещи изобрели в российских вузах

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Будущие разработки помогут не только простым людям, но и стране.

Вопреки расхожему мнению, студенты — это не только те, кто два раза в год в поисках «халявы» трясет зачетными книжками по ветру, но и вполне состоявшиеся специалисты! Сегодня слушатели ВУЗов разрабатывают подводные дроны, медицинские нанороботы и бионические протезы. А еще принимают поздравления в честь Татьяниного дня. С лучшими на курсе встретился Николай Иванов.

Творческий хаос в лаборатории — только прикрытие. На самом деле, эти студенты «Бауманки» — гидронавты. Собирают подводные дроны. Говорят, что покорение воды — кратчайший путь к покорению космоса.

«Зачем вообще нужны гидророботы. Например, вот этот аппарат погружался на дно Ладожского озера. Искали затонувшие военные объекты, дебаркадеры и лодки. А еще можно обследовать подводную часть пирса. Попробуем окунуть его в бассейн», — рассказал корреспондент.

А сейчас ребята решают, как помочь дайверам: те просят их придумать новый способ общения под водой. До сих пор приходится стучать по своему баллону, чтобы привлечь внимание. Но у бауманцев есть предложение получше: оптический канал связи. Объясняют на пальцах.

«Цилиндрический прибор небольшого размера будет установлен на подводном аппарате, либо на дайвере, будут переменно моргать, другой модем — принимать сигнал», — рассказал третьекурсник Даниил Шакуев.

А вот потрогать или хотя бы разглядеть изобретение студента-медика из РУДН невозможно. Андрей Костылев придумал наноробота, который будет лечить от тромбоза и атеросклероза. Точнее — уничтожать бляшки. Идея пришла во сне, как и положено уважающим себя ученым.

В итоге наноробот будет эластичным. После того, как он, словно терминатор, разрушил тромб, все, можно растворить в кровотоке без вреда для организма. Операция займет от 40 минут. Все управление — дистанционно, как квадрокоптером.

В клиниках ноу-хау Андрея может появиться уже через шесть-семь лет. Проектом студента заинтересовались в Сингапуре и Австрии. Более того, нанороботы уже привлекли инвестиции на 400 миллионов рублей!

«Именно молодежь в силу их креативности, открытости к новым знаниям может делать прорывные вещи. Через 20-30 лет станут столпами экономики и технического прогресса», — отметила управляющий директор «СБЕР» Наталья Магидей.

Но они не готовы ждать 20-30 лет. Павел Григоров из Иркутска еще в школе решил, что будет делать бионические протезы. И вот результат.

Павел поставил сам себе задачу — запрограммировать искусственную руку так, чтобы человек мог мгновенно ее освоить. Без долгого привыкания.

«Чтобы автоматически понимала жесты. Чтобы когда пациент получил протез, не нужно было учиться неделю пользоваться», — рассказал Павел.

Полет студенческой фантазии — безграничен. Сейчас в России поддерживают самые смелые инициативы.

Ильдар Гимадеев из Перми вместе с друзьями придумал своего рода уличный пылесос. Только раз в 100 больше. Мини-экскаватор работает от розетки, но может пробраться в самые узкие места городских джунглей.

Каждый четвертый стартап в мире рождается в университетах. В России — только 3% от общего числа. И эту статистику надо срочно менять. Ведь любой проект — это малый или средний бизнес. Который в перспективе к 2030 году должен дать россиянам 25 миллионов рабочих мест. И, главное, обеспечить нашу технологическую безопасность. А ее сложно представить без собственных наработок и ноу-хау, которые не зависят от импорта.