Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца
Вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru
Кому доступны льготы? Будут ли «подводные камни»?
Оформить ипотеку по ставке предыдущего продавца стало возможно на вторичном рынке. Как выяснили «Известия», схема схожа с оформлением обычной ипотеки, но не распространяется на заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами.
Подать заявку можно через личный кабинет продавца недвижимости, а банк сохранит все условия кредита, которые были у продавца.
Раньше покупателям ипотечной квартиры предоставляли новый кредит, зачастую под более высокий процент. Новая мера должна оживить жилищную отрасль, повысив интерес к приобретению квартир. А покупатели при этом будут меньше опасаться брать ипотеку.