Двое наемников из Великобритании ликвидированы под Соледаром
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Sky News: двое британцев убиты при отступлении из Соледара, в их машину попал снаряд
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru
Британская пресса утверждает, что мужчины поехали на Украину, как волонтеры.
Двое граждан Великобритании погибли при отступлении из Соледара. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Британцы воевали на стороне Украины. Они пропали без вести еще 7 января во время ожесточенных боев. Журналисты выяснили, что в машину с иностранцами попал снаряд. Никому из наемников выжить не удалось. При этом в британской прессе их не считают участниками боевых действий, а называют волонтерами, которые якобы находились в Соледаре с гуманитарной миссией.
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