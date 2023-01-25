В Росстандарте рассказали о причине отзыва автомобилей Toyota и Lexus из РФ

Росстандарт: 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus будут отозваны из России из-за сбоев системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Эксперт ведомства отметил, что устранение неполадок в машинах будет бесплатным для автовладельцев.

Более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus будут отозваны с российского рынка из-за некорректной работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Александр Кузьмин. Он также объяснил, как вести себя автовладельцам, если их транспортные средства оказались в списке отзывной кампании.

Программа была согласована 20 января. Под отзыв попали модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, HIACE, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, реализованные с 28 ноября 2020 года по 23 января 2023 года. Производитель обязан вернуть водителям их машины после перепрограммирования модулей передачи данных.

«Основная причина отзывной кампании — это некорректная работа системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии. Ну и других мероприятий, которые связаны с записью и обратной связью оператора», — заявил Кузьмин.

Как отметил эксперт, все отзывные кампании проводятся бесплатно для автовладельцев — и обязательные и добровольные. Этот момент регламентируется 184-м федеральным законом «О техническом регулировании». Обязательство устранить неполадку лежит на производителе машины либо его представителе. Если проблему с конкретным авто решить невозможно, компания должна компенсировать покупателю соответствующий ущерб.

Информация о проведении отзывной кампании доступна на сайте Росстандарта. Водителю достаточно в соответствующем окне вбить VIN-номер автомобиля. Также прояснить ситуацию можно на сайте «Госуслуги», но только если пользователь оставлял при заполнении анкеты в личном кабинете VIN-код своей машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию и дала дилерам разрешение на параллельный импорт деталей.