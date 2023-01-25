Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Зеленский не разговаривали уже несколько лет

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Переговоры на высочайшем уровне не проводились ни в каком формате.

Владимир Путин не разговаривал с Владимиром Зеленским несколько лет, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, верно ли, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским?

«Верно», — коротко сообщил Песков РИА Новости.

Похожая ситуация и у другого президента, который очень любил многочасовые переговоры с Владимиром Путиным. После серии недружественных выходок личный канал связи прервался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Франции Макрон пожаловался, что давно не общался с Путиным