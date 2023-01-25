Из-за болезни Садальского спектакль в Мурманске перенесли

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актер на днях был госпитализирован в Москве со внутренним кровотечением.

Спектакль с заслуженным артистом РСФСР Станиславом Садальским в главной роли в Мурманском областном драматическом театре перенесен. На официальном сайте учреждения появилось соответствующее сообщение. Причиной названы проблемы со здоровьем 71-летнего актера.

«В связи с болезнью Станислава Садальского спектакль „Скупой папик“ переносится. О датах переноса мы сообщим дополнительно. По желанию вы можете сдать билеты и вернуть за них деньги в местах их приобретения», — предупредили в театре.

Как известно, 24 января артист был экстренно госпитализирован в Москве. О попадании в больницу с открывшимся внутренним кровотечением он сам рассказал поклонникам в социальных сетях. Предположил, что причиной внезапного ухудшения состояния могли стать переживания, стресс из-за смерти друзей и разжижающие кровь препараты.

Как отметил Садальский, в клинике врачам никак не удавалось остановить кровоизлияние. По данным источников 5-tv.ru, спустя почти сутки артист все еще пребывал в сознании, несмотря на опасный диагноз. Медики следили за его состоянием и контролировали артериальное давление — оно у актера сильно понизилось. Знаменитости предстоят обследования — придется провести в палате еще несколько дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему телеведущая Эвелина Бледанс отказалась переживать за госпитализированного коллегу Садальского.