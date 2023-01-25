«Красных линий» больше нет: США заявили об открытом противостоянии с Россией
МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России поражение
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США открыто дали понять, что стремятся нанести России поражение в гибридной войне.
США собираются нанести России поражение в ими же объявленной гибридной войне. Такое заявление сделали в МИД России, комментируя ТАСС заявление Дмитрия Полянского, первого заместителя постпреда России при ООН.
«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.
Представитель МИД добавил, что разговоры о красных линиях остались в прошлом.
«США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщили в дипведомстве.
И это далеко не первое обвинение действующей администрации США в деструктивных действиях. Ранее Сергей Лавров заявлял, что власти Штатов во главе с президентом Джо Байденом пытается положить конец истории. В качестве аргумента глава российского вида привел регулярные попытки «американских гонцов» потребовать от всего мира занять антироссийскую позицию. И это может привести к непоправимым последствиям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-полковник британской армии предрек начало противостояния РФ и НАТО уже в 2023 году.