Заслуженный артист РСФСР Александр Чубченко умер на 83-м году во Владимире

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Горе близких известного актера разделили коллеги из Владимирского драматического театра, в котором он служил более полувека.

Заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Евгения Евстигнеева, актер и режиссер Александр Ефремович Чубченко ушел из жизни 24 января. Ему было 82 года. О смерти выдающегося деятеля искусства сообщили в пресс-службе Владимирского академического драматического театра, в котором он прослужил более полувека. Чубченко был принят в труппу в 1971 году.

Артист — выпускник омского филиала Школы-студии МХАТ. Карьеру он начал в Оренбургском театре драмы, после чего переехал во Владимир. Местному зрителю он запомнился ролью в лирической комедии «Два билета до Владимира» в постановке Михаила Морейдо. С этим спектаклем, ставшим визитной карточкой родного театра, он вышел на сцену 300 раз в течение 12 сезонов. Всего Чубченко сыграл более 100 разноплановых ролей.

Александр Чубченко. Фото: dramavladimir.ru Сайт Владимирского академического театра драмы, «Инрэко ЛАН»

Как отмечают коллеги актера, ему поддавались буквально любые образы — мудрецы и злодеи, герои-любовники и деспоты. Артист легко перевоплощался в острохарактерных и комедийных персонажей, но всегда был верен своему особому сдержанному стилю игры. Даже в фарсе он не переходил грани и сохранял строгость в проявлении чувств. Публика неизменно тепло встречала Чубченко на сцене.

Александр Ефремович пробовал себя и в качестве режиссера, в разные годы он поставил знаковые в карьере спектакли «Священные чудовища» Жана Кокто, «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской. В 2010 году был награжден благодарственным письмом департамента по культуре администрации Владимирской области, в 2018-м — знаком отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского».

Соратники запомнили Чубченко человеком неравнодушным к судьбе театра и окружающих людей. Он брал под крыло молодых актеров, с готовностью приходил на помощь и делился богатым профессиональным опытом. Коллеги выразили глубокие соболезнования семье покойного. Прощание с Александром Чубченко состоится во Владимире 26 января в 13.00 — в Храме Архангела Михаила на Студеной горе.

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