Берлин в осаде: зачем НАТО вынуждает Германию отправить танки на Украину

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Ряд европейских стран, в том числе Польша, Словакия и Чехия готовы передать свои танки Leopard Киеву. Но, по условиям контракта, разрешение на это должна дать Германия, а Берлин делать это не спешит.

Интересные комментарии, правда не совсем логичные во всей этой ситуации, прозвучали сегодня из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга и нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Первый говорил о будущих поставках танков как о почти решенном факте. В то время как Берлин явно не торопится. Наш европейский корреспондент Виталий Чащухин узнал, почему…

Берлин которую неделю обступает самая тяжелая «артиллерия переговорщиков». Вот и у Йенса Столтенберга — очередная разведка боем. Чтобы заполучить вожделенные танки для Украины, он выпускает целую обойму собственных страхов и антироссийских аргументов.

«У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои цели. Он хочет контролировать Украину. Единственный путь к прочному миру — дать понять Путину, что он не победит на поле боя», — заявил Столтенберг.

Но Германия по-прежнему не поддается ни на какие уговоры. Новый министр обороны ФРГ пока еще отдает себе отчет, что вместе с немецкими танками в войну против России втягивается весь альянс.

«Германия пока не может сообщить новостей относительно возможных поставок танков Leopard-2 Украине, решение в пользу или против будет принято позже. НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, этот принцип действует и сегодня», — отвечает министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Но вот бывший британский премьер Борис Джонсон не может утихомириться даже в отставке, разразившись грозной статьей для Daily Mail, в которой еще раз подтвердил, что Украину действительно готовят в том числе к наступлению на Крым. А для этого и нужны только самые тяжелые виды вооружений.

«Им понадобится наша помощь для следующего и решающего этапа — уничтожения сухопутного моста в Крым. Если они смогут захватить этот сухопутный мост или разрезать его надвое, то украинцы победили», — пишет Джонсон.

WSJ пишет, что Байден решил подать пример европейцам и в ответ на упрек Шольца, вроде как, согласился дать Киеву «значительное число» американских танков Abrams. Арабское подразделение Sky New уточняет: речь идет о всего-то — 10 штуках, в то время, как от Германии требуют сотни и, кстати, уже обучают солдат ВСУ по всей Европе управлению именно Leopard.

Наперекор с позицией минобороны идут оружейные концерны Германии, у которых, видимо, свои принципы — коммерческие. Так, Rheinmetall хоть сейчас готов перевести свое производство на военные рельсы, поставив на Украину 139 танков в течение года, и не менее двух десятков — прямо сейчас.

И это не считая еще тех, что стоят на вооружении в других странах НАТО. Украинцам придется расплачиваться за всю эту военную помощь своими жизнями, а европейцам, как водится, долларами США, когда поиссякнут и эти оружейные запасы.

«Единственный мотив такого давления на ЕС со стороны США — это деньги. Чем быстрее Европа расстанется со своим вооружением, тем быстрее закупит новое у американцев», — отметил полковник НАТО в отставке Хосе Алькаиде.

Вот и немцам приписывают те же самые, скорее меркантильные, а вовсе не миролюбивые цели. Тянут с танками Киеву, чтобы сначала гарантировать себе новые контракты на пополнение арсеналов европейских армий, — тех, что так выгодно и стремительно утилизируются на Украине.