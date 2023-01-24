Путин провел совещание с правительством: самое главное

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Сразу несколько важных для всех россиян тем Владимир Путин 24 января поднял на совещании с правительством.

О среднем чеке, но только уже со стороны правительства говорили сегодня в Москве. По видеосвязи из Ново-Огарева президент собирал правительство, чтобы обсудить проблемы образования, медицину и туризм. В каждой из этих отраслей россиян ждут перемены. Какие — узнал Алексей Лазуренко.

И без того плотную программу выступающих Путин снова исписывает цифрами, фактами, дополнительными вопросами. И лишь с одним докладчиком — министром просвещения Сергеем Кравцовым — глава государства несколько отходит от темы.

— Сергей Сергеевич, а вы сами помните своего первого учителя?

— Конечно, Владимир Владимирович — мой первый учитель, учитель начальных классов.

— И я тоже помню, Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая, профессиональная женщина. Профессиональный педагог, очень добрая женщина. С 1 класса занималась с нами.

В воспоминания с министром образования пускаются не случайно. В России наступил год наставника и педагога. И сегодня это выглядит особенно символично.

«Во все времена, подобные тем, которые переживаем сегодня, мы отчетливо, ясно осознаем роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог и учитель формирует в каждом из нас основу нашего мировоззрения, и от этого, в значительной степени, зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», — отметил президент.

Дальше речь идет уже об устойчивости и стабильности в отдельных отраслях. Общероссийский народный фронт доложил президенту: в некоторых регионах выросли цены в аптеках. Есть места, где наблюдался дефицит препаратов. Но в том же ОНФ поясняют: врачи пока не привыкли выписывать отечественные лекарства вместо импортных.

«Передо мной лежит рецепт из Тюмени, где в соответствии с приказом Минздрава действующее вещество амоксициллин написано на латыни, все правильно. Но внизу в скобках название «флемоксин солютаб». И врача можно понять, потому-то пациент спрашивает, что купить в аптеке, а врач вписывает, что считает приоритетным», — уточнил Михаил Кузнецов, руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт «за Россию».

И это при том, что больше 80 процентов лекарств на полках с жизненно важными препаратами сделаны в России. Иностранные компании свернули клинические испытания, и их заменили отечественные. Прямо сейчас в стране проходят тестирование десять лекарств. Правительственная программа по импортозамещению в фармотрасли носит говорящее название «продукты на полку».

«Благодаря ему будут созданы российские аналоги, которые можно быстро вывести на рынок, если прекратятся поставки отдельных импортных лекарств. Все это способствует становлению независимой фармотрасли и, конечно же, лекарственной безопасности страны», — уточнил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Президент предлагает привычный механизм борьбы с дефицитом в аптеках. Нужно просто делать запасы того, что может понадобиться в сезон простуд.

«Все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и т. д. Ничто же не мешает сформировать определенный резерв, я просил бы вас об этом подумать», — сообщил Путин.

А чтобы не болеть зимой, нужно хорошо отдохнуть летом — и с этим мы неплохо справляемся. Туристическая отрасль страны вышла на доковидный уровень. В лидерах все так же — южные курорты и обе столицы.

Но все чаще туристы стремятся в заповедные места — в Минприроды даже разработали специальные маршруты по десяти национальным паркам России. Президент, как любитель отдыха на дикой природе, интересуется: «Куда стоит поехать?»

— Вы сказали о 10 национальных парках хороших. Могли бы сказать, что это за направления, что это за парки? Я думаю, что гражданам нашим тоже интересно будет об этом узнать.

— Это Сихотэ-Алинский заповедник, «Земля леопарда», Дальневосточный морской заповедник, «Кедровая падь», Уссурийский, Курильский, Малые Курилы, «Берингия», «Остров Врангеля» и Кроноцкий заповедник.

— Это уникальные маршруты, в прямом смысле этого слова. Очень интересные, захватывающие, я бы сказал, и ни с чем не сравнимые.

И это уже — комплексный подход власти: поддержка строительства новых гостиниц, надежная транспортная сеть и круизные маршруты. Президент уверен, что развитие туристической отрасли — это вклад в будущее страны.

При этом не забывая о других обязательствах государства. Одно из ключевых — интеграция новых территорий в единое социальное пространство страны. Президент призывает кабмин ускорить работу, которая позволит повысить уровень жизни молодых регионов России.