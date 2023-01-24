Может повлиять на магнитное поле: угрожает ли замедление ядра Земли человечеству

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Classen; Ruptly / NASA TV; 5-tv.ru

Повлияют ли изменения в «поведении» Земли на жизнь человечества?

Сегодня во всем мире задумались о смерти, ведь человечество предупредили о серьезной угрозе! Исследование показало: ядро планеты резко замедлило свое вращение. Но какие последствия нас ожидают при таком явлении? Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, все это является лишь гипотезой, которая требует дополнительных исследований и подтверждений.

«Но, даже если эта гипотеза подтвердится, то на мой взгляд. это не является сенсацией, потому что внутреннее ядро не оказывает существенного влияния ни на магнитное поле, ни на тектоническую активность планеты. Поэтому ожидать каких-то сложных явлений не следует», — заметил эксперт.

Согласно его мнению, замедление ядра может влиять на магнитное поле или неравномерность вращения Земли. Но, это очень незначительный эффект и он не ощущается человеком.

«Проводя соответствующие измерения, мы гораздо лучше узнаем, как устроена наша планета, но вряд ли такое явление может повлиять на нашу обыденную жизнь», — заключил Шебалин.

Ученый добавил, что замедление может быть временным процессом.

Кстати, еще в середине 90-х ученые заметили: небольшой нагретый шар глубоко под землей движется чуть быстрее внешней оболочки. Но уже спустя десятилетие их скорости сравнялись. А теперь ядро и вовсе отстает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ядро Земли начало замедляться.