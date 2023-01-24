Заказуха с украинским следом? Как Тютрюмов объяснил слухи об эмиграции

Александр Тютрюмов считает, что недоброжелатели распускают слухи о его отъезде из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда «Убойной силы» едва не оказался в суде. Что же произошло с ним на самом деле?

Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов опроверг слухи о том, что собирается покинуть Россию из-за мобилизации. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, актера просто смешали с грязью и была затронута честь. До этого в СМИ появилась информация о том, что Тютрюмов принял мусульманство и переехал в Казахстан, чтобы осесть в Саудовской Аравии.

«Меня это очень сильно обидело, потому что я крещеный, хожу в церковь. Я православный человек. Причем, подчеркнули, что уехал я для того, чтобы скрыться от мобилизации», -рассказал артист.

Также он добавил, что, скорее всего, недостоверную информацию о нем опубликовали агенты недружественных государств. Более того, он хотел уже подавать на них в суд за клевету, однако обнаружился первоисточник. Оказалось, в статье вообще говорилось о другом актера с таким же именем, но, по какой-то неведомой причине, туда подставили фотографию Александра и его фамилию.

«Хотелось бы узнать, здесь чья заказуха?! Я уверен, что эту „информацию“ обо мне сфабриковали агенты недружественных стран, поэтому этим вопросом должен уже не суд заниматься, а ​другие органы», — восклицает актер.

Все эти новости «украинских нацистов» только сеют раздор в стране, считает деятель культуры.

«Что же касается слухов о моей эмиграции, я вообще не мыслю себя без России. Говорю это не для пафоса. Да, я побывал в путешествиях во многих странах, но менять Россию на другую страну — да это даже в страшном сне мне не приснится!» — заключил артист.

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