Опасные прятки: мальчика случайно перевезли в контейнере в чужую страну

Школьника случайно заперли в грузовом контейнере на шесть дней и перевезли в другую страну

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Игра в прятки едва не закончилась для ребенка трагедий. Он преодолел три тысячи километров, находясь запертым среди груза на корабле.

Школьник из города Читтагонг в Бангладеш неожиданно для себя отправился в путешествие, неудачно спрятавшись в грузовом контейнере, который позже был погружен на корабль. В итоге истощенного мальчика нашли работники малазийского порта, сообщает издание Oddity Central.

Малыш оказался заперт в контейнере на шесть дней. За это время грузовое судно преодолело три тысячи километров. Когда работники порта случайно нашли ребенка, то посчитали, что он стал жертвой работорговцев. Из-за незнания языка школьник не смог объяснить, что с ним произошло.

Разрешить ситуацию удалось лишь сотрудникам правоохранительных органов. Выяснилось, что во время своего жуткого путешествия ребенок голодал и заработал истощение. Мальчика госпитализировали. Ожидается, что скоро его выпишут из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как школьница отравила духами почти 20 человек.