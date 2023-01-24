Часы «Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

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Данные на циферблате изменились впервые за три года. Человечество за всю историю проекта не было так близко к катастрофе.

Стрелки символических «Часов Судного дня» были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Показания со 100 секунд упали до 90 впервые за три года.

Проект был запущен в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Президент издания Рейчел Бронсон сообщила во время пресс-конференции, что движение стрелок означает приближение к «точке ядерного апокалипсиса». Она уточнила, что до нее осталось 90 секунд.

Бронсон добавила, что решение о переводе стрелок было принято из-за конфликта на Украине. Сейчас на символическом объекте зафиксирован самый высокий уровень опасности для человечества за 76 лет существования проекта.

«Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой», — прокомментировала она.

Организация в своих материалах подчеркивала, что после начала СВО и ввода российских войск на территорию Незалежной, риск использования ядерного или биологического оружия только возрастает.

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