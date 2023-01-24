«Черная рада»: Алексей Арестович раскритиковал украинский гимн

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Бывший «рупор» украинской власти задается вопросам, а что будет дальше?

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в одном из своих последних интервью обрушился с критикой на украинский гимн. По его словам, самые любопытные строчки из трека — «душу и тело мы положим за свою свободу».

«Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-то конструктив? Какая-то социальная инженерия, что будет в мире после победы? Там есть только мы положим душу и тело, а что дальше?» — говорит Арестович.

Он добавил, что, по его мнению, это означает лишь одно — Украина будет воевать, пока все не умрут. Также он упомянул еще один архетип украинцев — «черную раду», то есть постоянная междоусобная борьба против «гетмана». По его мнению, такое сочетание просто убийственно для страны.

«Это наша национальная смерть и катастрофа», — добавил экс-советник главы офиса Зеленского.

Офис президента Украины Владимира Зеленского 17 января принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Заявление он подал за день до этого. Причиной стал скандал, вызванный словами Арестовича о том, что разрушение дома и гибель людей в Днепропетровске 14 января произошли в результате действий украинской ПВО. После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку Арестовича.

Затем Арестович высказался о том, что Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ушедший со скандалом в отставку Арестович заговорил о поражении Киева.