Золото дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам

Фото, видео: www.globallookpress.com / erwin rachbauer; 5-tv.ru

Что означают скачки в финансовых графиках и к чему могут привести?

Золото вновь становится главным гарантом экономической безопасности, об этом пишет Bloomberg. Колумнисты издания отмечают, что привлекательность металла в качестве актива выросла благодаря повышенному интересу со стороны России и Китая.

За последние два месяца прошлого года его стоимость увеличилась на 15%, уже в 2023-м — еще на 7%. В статье указано, что за массовыми закупками стоят Москва и Пекин, именно они напомнили миру, что доллар — не такая уж безоговорочная основа мировой экономики и что даже маленький ребенок предпочтет денежной купюре золотую монетку.