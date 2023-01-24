Непокоренная Кременная: ВСУ оказалась не по зубам линия обороны на севере ЛНР

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Все попытки штурма города проваливаются, противник с большими потерями отходит.

Надежную оборону сейчас держат российские бойцы на севере Луганской народной республики (ЛНР). Это направление для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — одна из приоритетных целей для атак. Здесь проходит линия, которую украинцы постоянно пытаются прорвать. Но все попытки штурма отбиваются, а противника с большими потерями отбрасывают. Результаты боев увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Грузимся в „таблетку“, он же уазик-буханка, и выдвигаемся в самую горячую точку ЛНР на данный момент — Кременную. С нами парни из боевого формирования луганской полиции. Говорят, порой частота обстрелов города — до 20 прилетов в минуту», — передает корреспондент.

Боец с позывным «Чистый» рассказал, что украинские боевики бьют в основном туда, где находится мирное население, а бойцов ЛНР даже рядом нет.

«То по школе, то в дом. Только и слышно, что гражданские „200“ (груз 200, обозначение погибшего — Прим. ред.). Ни одного военного! То есть много населения, потому что, я говорю, бьют, где и рядом ребят наших не стоит», — эмоционально говорит боец.

По этой школе попадали трижды, здесь погибла женщина. В школе давно не учатся, но сейчас здесь выдают гуманитарную помощь. Потому и бьют.

«Вот последствия удара ВСУ по школе, где недавно выдавали гуманитарку. Видим, как снесло забор одним снарядом. Дальше повредило само здание и две машины… Целых стекол в школе, конечно, не осталось. Вся земля под фасадом школы усыпана осколками стекла. А вот те самые автобусы, которые Москва передала. Абсолютно новенькие, сиденья в пленке. 15 подобных машин передали городу», — рассказывает военкор.

Во дворе еще часть автопарка, также разбитая. Автобусы не успели сделать ни одного рейса. Рядом воронки от снарядов. Куда упадет следующий — неизвестно. Это как лотерея.

Но российские бойцы в долгу не остаются — быстро вычисляют вражеский расчет и уничтожают его ответным огнем. Не реже здесь идут и стрелковые бои. Иногда между позициями сторон, говорит легендарный комбат с позывным «Аскольд», всего 50 метров.

«Нашей артиллерии больше, мы подавляем все их огневые точки, и их намерения перейти в контратаку обречены на провал… Стрелковый бой они наш не вывозят, отходят», — говорит командир.

Кременная — ключ к северу Луганщины. ВСУ пытаются взять ее с декабря, но тщетно. Оборона республики, а особенно те воины, которые ее держат, противнику не по зубам

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытаются подавить связь в районе Кременной.