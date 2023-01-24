Рогов заявил о взрыве автомобиля возле школы в Бердянске

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Предположительно, в машине находилась ее владелица.

В Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, инцидент произошел на улице Руденко возле школы № 5. Автомобиль ВАЗ принадлежал местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в нем в момент взрыва.

«На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС», — написал Рогов в своем Telegram-канале, опубликовав фото взорванного автомобиля.

Около двух недель назад в Бердянске взорвали автомобиль главы администрации района Алексея Кичигина. По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Как установили правоохранители, мощность бомбы составила один килограмм взрывчатого вещества. В организации теракта заподозрили украинских диверсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бердянске подорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина.