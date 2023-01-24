«Наша богиня»: Анисина показала подросшую дочь от Джигурды

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пока актер развлекается с женщинами, день рождения празднует его дочь.

Сегодня, 24 января, дочери Никиты Джигурды Эве-Владе Крист исполнилось 13 лет. Его жена Мария Анисина решила выложить целую галерею снимков вместе с семьей в честь праздника.

«С днем рождения, наша богиня, красавица Эва-Влада Крист! Люблю тебя моя дорогая доченька», — написала знаменитость.

Пользователи тут же подметили, что девочка очень похожа на Марию. Также многие пишут о том, какая у Джигурды выросла красивая дочь.

Никита Джигурда с дочкой на отдыхе. Фото: Instagram* / marinanisina

Кстати, пока жена отмечает семейный праздник, сам Никита Джигурда развлекается с Анастасией Волочковой на ее 47-летии. Более того, в Сеть попало видео, на котором они снова вместе танцуют эротические танцы. Интересно, как это терпит Мария Анисина?

Никита Джигурда женился на Марине Анисиной в 2008 году, в 2016 они официально развелись. Позже артист признался, что все это было театральной постановкой и на якобы расставании они заработалаи 3,5 миллиона рублей благодаря участию в ток-шоу. В 2021 году супруги снова поженились. Пара воспитывает двоих детей: 14-летнего сына Мик-Анжеля Криста и 13-летнюю дочь Эву-Владу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова обнажила интимные прелести в танце с Джигурдой.

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