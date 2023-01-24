Невероятно, но факт: врач объяснила, как ЭКО помогает бороться с раком

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Многие женщины считают, что такой вид оплодотворения приводит к онкологии. Теперь все мифы по этому поводу развенчаны.

Врач-репродуктолог Анна Смирнова объяснила взаимосвязь между процедурой эстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и онкологическими заболеваниями. По ее словам, ЭКО не может спровоцировать рак, наоборот, процедура помогает предотвратить его развитие.

«Удивительно, но ЭКО, наоборот, помогает бороться с раком. Перед программой каждая пара должна пройти обследование. У нескольких моих пациенток во время такого обследования случайно был выявлен рак в начальной стадии. А если бы его обнаружили гораздо позже?» — цитирует врача Газета.ру.

Кроме того, как отметила Смирнова, ЭКО является самым эффективным методом лечения бесплодия. При этом стимуляции яичников для получения яйцеклеток не может привести к развитию рака.

«Важно понимать, из-за чего чаще всего возникают онкологические заболевания. Основная причина — это мутации клеток, спровоцированные вредными факторами окружающей среды, курением, приемом алкоголя, вирусами, наследственностью, хроническими заболеваниями, и нарушениями метаболизма. Они могут возникать у людей любого пола и возраста, но чаще всего случаются после 60 лет. Нарушения репродуктивной функции, вызывающие бесплодие, также относятся к факторам риска рака репродуктивных органов, наравне с курением и избыточным весом», — объяснила эксперт.

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