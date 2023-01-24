Борис Джонсон обвинил НАТО в разжигании самого кровопролитного конфликта за 80 лет

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Бывший премьер-министр Великобритании раскритиковал Североатлантический альянс, который закормил Украину обещаниями пустить «под защиту оборонительного зонтика», но до сих пор не сделал этого.

Британский экс-премьер Борис Джонсон сделал неожиданное заявление в адрес НАТО. Если раньше он не видел Украину в составе альянса, но теперь высказал кардинально иную позицию.

В своей статье, опубликованной Daily Mail, Джонсон утверждает, что именно НАТО спровоцировала глобальный украинский кризис.

«Каков результат нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и допустить украинцев под защиту оборонительного зонтика НАТО? Итог — самый кровопролитный конфликт в Европе за 80 лет», — написал Джонсон.

Чтобы исправить ошибку, бывший британский премьер потребовал оперативно включить Украину в Североатлантический альянс и оказать необходимую помощь. По мнению Бориса Джонсона, украинцы отчаянно сражаются ради Европы, и долг союзников Незалежной — поддержать ее в этом деле.

«Наша работа — помочь Украине победить как можно быстрее. Эти люди сражаются за всех нас. Так давайте дадим украинцам все, что нужно для победы сейчас», — призвал экс-премьер Великобритании.

Не исключено, то изменившаяся позиция Джонсона связана с его недавней поездкой на Украину, где он встретился с Владимиром Зеленским. Также 5-tv.ru сообщал, что братья Кличко вручили гостю украинский паспорт и присвоили звание почетного гражданина Киева.