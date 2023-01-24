Путин поделился трогательными воспоминаниями о своей первой учительнице
Президент РФ Путин рассказал о своей первой учительнице Тамаре Чижовой
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Российский лидер поделился личным воспоминанием о школьных годах и рассказал, какие именно качества отличали его первого учителя.
Владимир Путин обсудил с членами правительства вопросы образования и поддержки педагогов. Во время совещания президент поинтересовался у главы федерального министерства образования Сергея Кравцова, помнит ли он первого учителя, а также поделился своими воспоминаниями.
Отвечая на вопрос президента, министр признался, что, как и многие, не забыл о первом школьном наставнике.
«Мой первый учитель — учитель начальных классов. Я думаю многие помнят. Это замечательный период становления, никогда не забуду, большая благодарность», — сказал Кравцов.
Владимир Путин добавил, что тоже помнит своею первую учительницу.
«Чижова Тамара Павловна у нас была такая, очень добрая женщина, профессиональный педагог. С первого класса занималась с нами», — рассказал российский лидер.
При этом президент РФ отметил, что в нынешних условиях профессия учителя остается крайне важна. К тому же все больше абитуриентов выбирают педагогические специальности.
«Нужно сделать все для того, чтобы поддержать этот позитивный тренд», — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему президент Путин объявил 2023 год в России Годом учителей и педагогов.