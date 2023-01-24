В Крыму ликвидировали управляемую с Украины ячейку «Хизб ут-Тахрир»*

ФСБ разгромила в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которой управляли с Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России

Члены группы занимались распространением экстремистских материалов и вербовкой местных жителей в свои ряды.

В Крыму ликвидирована ячейка исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что задержаны шесть участников ячейки, которые под руководством эмиссаров из Украины «целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию» и «вербовали в свои ряды жителей из числа местных мусульман».

Также сообщается, что в местах проживания задержанных сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации. В отношении членов ячейки возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ регулярно задерживают членов «Хизб ут-Тахрир» в российских регионах. В частности, в мае и августе прошлого года деятельность подобных ячеек была пресечена в Ростове-на- Дону и в крымском Джанкое. Известно, что организация провозгласила своей целью устранение немусульманских правительств и создание «всемирного исламского халифата».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли на Северном Кавказе теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины.

* — организация признана террористической и запрещена в России.