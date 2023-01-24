«Теряет литр-два крови!»: чем страшен диагноз попавшего в больницу Садальского

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Кровоизлияние может начаться у пациента любого возраста из-за болезни или травмы. Почему же этот недуг несет реальную угрозу жизни?

Актер Станислав Садальский, отметивший 71-летие прошлым летом, попал в больницу с кровотечением, которое не сразу удалось остановить врачам. Чем опасно такое состояние, рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением экстренной и общей хирургии Владимир Кан.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru специалист пояснил, что внутреннее кровотечение может произойти в любой полости организма при повреждении сосудов из-за болезни или травмы.

«Если у человека язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, и он не лечится, не наблюдается, то язвенный процесс доходит до крупного сосуда, и тогда происходит кровотечение в просвет желудочно-кишечного тракта», — привел пример Владимир Кан.

Опасность внутреннего кровотечения состоит в том, что оно может закончиться летальным исходом. Все зависит от объема крови и от скорости кровопотери. По словам Кана, самое главное — вовремя оказать пациенту помощь.

«Это всегда опасно. У человека не так много крови. Представьте, если у него, допустим, пять литров крови циркулирует в организме, и он теряет литр, два, а иногда и больше — это смертельно опасно», — заверил врач.

При этом возраст пациента, у которого открылось кровотечение, не играет ключевой роли. При оказании качественной помощи у него растут шансы выжить.

«Другое дело, что у пожилых людей много сопутствующих заболеваний, которые могут на фоне этого кровотечения проявить себя», — подытожил Владимир Кан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Садальский попал в больницу с кровотечением перед запланированной поездкой в Мурманск. Его коллега Эвелина Бледас призналась, что у нее нет повода переживать за здоровье артиста.