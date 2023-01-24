Еще немного, и…: кадры последствий обстрела ВСУ города Алешки под Херсоном

Фото, видео: 5-tv.ru

После поражений на поле боя ВСУ начинают отыгрываться на мирных жителях.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как выглядит после обстрела ВСУ погод Алешки. Журналист зафиксировал на видео последствия обстрела со стороны украинских силовиков. Кадры с места событий попали в распоряжение 5-tv.ru.

Населенный пункт в Херсонской области попал под обстрел противника вечером 23 января. ВСУ выпустили восемь снарядов из танка по жилому сектору. По подсчетам экстренных служб региона, в результате случившегося были повреждены, как минимум, восемь частных домов. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Корреспондент снял на видео разрушенный снарядами ВСУ местный Пенсионный фонд. Стены здания сильно посечены осколками, а стекла вылетели из окон. Тимашев отметил, что учреждение могло быть одной из целей украинских боевиков. Также в нескольких метрах от Пенсионного фонда наблюдаются воронки от снарядов.

Часть жителей города осталась без света из-за порчи украинскими военными линий ЛЭП. Коммунальные службы уже приступили к восстановлению энергоснабжения. Похожая ситуация в городе возникла и с водоснабжением.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ перешли к активному наступлению в зоне спецоперации.