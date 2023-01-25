Повел себя так впервые: лев напал на пьяную девушку, залезшую к нему в вольер

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

Вероятнее всего, «любительница больших кошек» виновата сама, но у следователей масса вопросов к охране зоопарка.

Любовь к животным сыграла злую шутку с одной из посетительниц зоопарка в Приморье. Видимо, от переизбытка чувств и под воздействием алкоголя женщина решила погладить льва. Хищник не оценил такого внимания к себе и вцепился в нарушительницу его спокойствия клыками.

В итоге любительницу диких кошек госпитализировали с тяжелыми травмами, а у следователей появилось новое интересное дело. Евгений Подтергера отправился на место ЧП.

И секунды не проходит, девушка переваливается через ограждение, и тут же в ее руку впиваются львиные клыки. Хищник чувствует добычу и уже не отпускает жертву. Лапами со всей силой притягивает ее к себе.

В какой-то момент девушка отделилась от компании, с которой приехала в парк, обошла вольер с хищником по периметру и прямо у таблички «За ограждения не заходить» через эти заграждения перелезла. До сих пор на снегу видны следы борьбы, а вот пятна крови, похоже, убрали сотрудники зоопарка.

Лев Аристо повел себя так впервые. Ему семь лет, на свет появился в неволе, и такая агрессия, по словам персонала, для него не характерна. Врачи до сих пор не ставят окончательный диагноз пострадавшей. В заключении — множественные рваные раны на теле. Первую помощь 37-летней Анастасии на месте оказывали сотрудники зоопарка, они-то и заметили, что девушка в нетрезвом виде.

«По мерам безопасности, если их соблюдать, все в порядке. А тут явная халатность со стороны самой потерпевшей», — сообщил Павел Толстенко, старший эксперт-криминалист УМВД Уссурийска.

На месте сейчас работает группа следователей, дело на контроле в прокуратуре. На первый взгляд, серьезных нарушений в работе зоопарка нет — кругом камеры видеонаблюдения, кормление зверей запрещено.

В самом парке содержится сразу несколько хищников, которые потенциально опасны для человека — есть и тигры, и волки, и, например, медведь. Всех их от зрителей отделяет так называемый двойной вольер — от одного забора до другого не меньше метра по ГОСТу. Впрочем, у Следственного комитета к зоопарку «Чудесный» тоже возникли вопросы.

«Женщина потеряла равновесие и упала. После этого была укушена львом. Она получила телесные повреждения в виде рваных ран верхних и нижних конечностей, а также туловища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю.

Главный вопрос: как смог нетрезвый посетитель вообще попасть на территорию и беспрепятственно подойти к хищнику. Скорее всего, охрана и смотрители не обратили внимание на то, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя даже по походке это можно было определить.

Сейчас зоопарку грозит серьезный штраф, а руководству и ответственным за безопасность на территории даже реальный срок — до двух лет тюрьмы.