Юрий Башмет празднует 70-летие: как Ленин и The Beatles навсегда изменили его жизнь

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Один из самых выдающихся альтистов и дирижеров современности даже в свой личный праздник будет выступать — его график расписан на годы вперед.

Сегодня, 24 января, отмечает юбилей настолько талантливый, настолько востребованный музыкант, что его график расписан на годы вперед. Юрию Башмету исполнилось 70 лет. Но что еще важнее — для всех, кто хоть раз слышал его альт — 50 лет он дает концерты. Как только не называли этого артиста: и Гагариным в музыке, и Паганини, и безумным профессором. Очевидно, за его дерзость — менять каноны, быть первопроходцем, слышать то, что никто до него не слышал. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный поздравил юбиляра.

Цветов за годы карьеры ему подарили тонны, овациями вознаградили тысячи раз. Но всего этого могло бы не быть, признается сам маэстро, если бы не два исторических события: распад группы The Beatles и столетний юбилей Владимира Ильича Ленина, который начинающий альтист Юра Башмет отметил участием и победой в своем первом музыкальном конкурсе.

«Я не был знаком с Владимиром Ильичем, зато он мне сильно помог как раз в тот момент, когда The Beatles перестали существовать, как ансамбль. А это для меня боги были! Как жить дальше? Переключаюсь, начинаю заниматься больше и увлекся», — поделился народный артист СССР, герой труда РФ Юрий Башмет.

«Вдруг он в Бетховене обнаруживает мотивы The Beatles, или в The Beatles находит Бетховена. Со стороны, наверное, какой-то сумасшедший человек: с длинными волосами, глаз не видно, все время дирижирует. А когда он работает подробно, он разбирает и открывает что-то новое в партитуре классической, давно известной», — добавил народный артист России Евгений Миронов.

Еще на первом курсе московской консерватории Юрий Башмет сделал одну из самых главных «инвестиций» в своей жизни. За немыслимые по тем временам деньги — 1500 рублей — был куплен альт работы итальянского мастера Паоло Тесторе середины XVIII века. Спустя годы уже в статусе суперзвезды Башмету разрешат сыграть на альте самого Моцарта, и он сделает еще одно удивительное открытие.

«Тот же мастер, но там разница три года. Мой альт и альт Моцарта — братья родные», — заверил Юрий Башмет.

Ведущие композиторы конца XX века — Шнитке, Канчели, Губайдулина — писали музыку специально для Башмета. И это тоже — знак настоящего музыкального качества.

«Сделать альт сольным инструментом. Стать выдающийся звездой на инструменте, который не предполагал изначально быть таким. Быть равным скрипке или виолончели. Он — великий музыкант», — подчеркнул народный артист РФ Игорь Бутман.

Мало того, альт Юрия Башмета вкупе с другими инструментами его ансамбля «Солисты Москвы» в прямом смысле «ушел» в народ. Где только, как и с кем они не играли классическую — и не только — музыку. И на камчатском мысе Вертикальный (прямо на скале), и в столичном метро, и с рокерами выдавал ремиксы на их баллады.

«И в общественном успехе также необходим труд и талант тоже. Умение общаться с людьми, заботится о людях — все это необходимо», — отметил скрипач, дирижер, народный артист СССР Виктор Третьяков.

А еще Юрий Башмет первым из звезд «классики» поехал играть для беженцев Донбасса. Музыкой поддерживал людей, которые восемь лет слышали только звуки бомбежек и обстрелов. И для пяти тысяч мобилизованных в парке «Патриот» первым сыграл тоже Башмет, запомнивший этот концерт надолго.

«Через неделю их на передовую отправляли. Я надеюсь, что они живы и здоровы, и вернутся домой. С победой при этом», — выразил надежду Юрий Башмет.

Он первым сыграл сольный концерт для альта в миланском театре «Ла-скала». Покорил Лондон, Токио, Амстердам и Нью-Йорк. А теперь концерты Башмета в этих и других городах стыдливо «переносят», при этом разводя руками: мол, не мы эту отмену «русской культуры» придумали.

«Отказ, допустим, от музыки Чайковского — это вынесение пожизненного приговора собственной душе. Тот, кто решил это сделать, он — дурак», — категорично заявил Юрий Башмет.

«Европа, Япония, Америка — он все время был на гастролях. Но он никогда об этом не думал. У него никогда в мыслях не было остаться, потому что он генетически абсолютно наш», — добавил композитор Александр Чайковский.

Свои 70 лет маэстро отметит, конечно же, большим концертом в Москве. И за пультом дирижерским поработает и любимый инструмент в руки возьмет.

«Все-таки кому повезло больше: вам с альтом или альту с вами?» — спросил корреспондент.

«Думаю, мне повезло как-то больше, но у меня по этому поводу душа болит. Я в себе еще чувствую силы, я еще поборюсь на этом поле», — ответил Юрий Башмет.

Сегодня юбиляра поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он пожелал альтисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и осуществления всех планов. Отдельно отметил педагогический и организаторский таланты, поблагодарил за вклад в реализацию просветительских и благотворительных проектов, обучение молодежи.