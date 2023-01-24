«Передел поляны»: Захарова прокомментировала громкие отставки в Киеве

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За сутки в отставку были отправлены сразу три высших украинских чиновника.

Верхушка киевского режима начала «передел поляны». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ряд отставок высокопоставленных украинских чиновников.

«На Украине начался очередной „передел поляны“. Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — написала дипломат.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой ротации, которая коснется чиновников всех уровней. Первым со своего поста был уволен замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, который ранее оказался замешан в громком коррупционном скандале и сам подал в отставку.

Следом заявление об увольнении подал замглавы минобороны Украины Вячеслав Шаповалов. Это произошло после начавшихся в ведомстве проверок, вызванных скандалом с закупкой продуктов для вооруженных сил по завышенным ценам.

Третьим уволенным за сутки чиновником стал заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он также ушел по собственному желанию. Позднее стало известно об отставке двух заместителей министра развития общин и территорий страны — Ивана Лукери и Вячеслава Негоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным украинских СМИ, пост уволенного замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко может занять руководитель Киевской областной администрации Алексей Кулеба.