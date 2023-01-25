Работают парами: как вертолеты Ка-52 и САУ 2С1 «Гвоздика» уничтожают позиции ВСУ

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Если артиллерия не «достает» противника, то к делу приступают «Аллигаторы».

Поддерживают работу российских бойцов не только на земле, но и с воздуха. Боевые вертолеты Ка-52 одним своим видом наводят ужас на противника. Как «Аллигаторы» помогают продвижению наших войск в боях за Спорное и Белогоровку, узнал Денис Кулага

Как только встает солнце техники на импровизированном полевом аэродроме готовят вертолеты к вылету. Запросы огневой поддержки с линии боевого соприкосновения приходят ежечасно.

Техника уходит парами. Такая работа здесь идет в режиме нон-стоп.

«Вот так выглядит крайне интенсивная работа на этом участке. Только что на наших глазах уходила на боевой выход пара вертолетов. Вот она вернулась. И здесь же сейчас готовят еще одну пару в том же направлении», — показывает Кулага.

Считанные минуты и боевые экипажи в воздухе.

А это уже кадры с переднего края. Наши артиллерийские расчеты встречают вертолеты на рубежах Спорного и Белогоровки.

Вертолеты заставляют скрыться артиллерию противника. И теперь слово за нашими расчетами самоходных установок — из укрытия выходит САУ 2С1 «Гвоздика».

Самоходки поддерживают огневой натиск вертолетов, помогая нашей пехоте двигаться дальше.

Находясь на переднем крае, всегда спокойнее и всегда увереннее себя чувствуем, когда видим над головой наши вертолеты, как они нас прикрывают, как они нам помогают в продвижении.

И самое главное, пилоты прекрасно видят, кто в эту минуту работает на земле и кому именно они оказывают огневую поддержку.

«Естественно видим, многие нам машут. Мы, если есть возможность, машем в ответ крыльями, а если нет возможности, то просто. Так сказать, тоже есть такое чувство, ну, надеемся, что внушаем нашим парням уверенность в том, что мы их всегда поддержим, когда им нужно, когда им требуется помощь», — отмечает Кулага.

Наша съемочная группа не успевает дописать интервью, экипаж вызывают в штаб, так как поступили новые координаты. Разведка раскрыла тяжелую технику ВСУ, спрятанную в лесополосе. Артиллерией не выявленное укрепление не пробить, нужны как всегда точные удары с воздуха.

«Ну вот, двигатели заглушены. Сейчас пилоты уходят отдыхать, за полчаса оперативная бригада должна загрузить новые ракеты и заправить вертолет. Ну и, примерно через 30-40 минут после отдыха, будет очередной боевой вылет», — заключил военкор.