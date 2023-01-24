Связана ли система бронирования выездов машин с запретом покидать Россию?

Песков прокомментировал слухи о возможном запрете выезда из страны на авто

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Появление цифровой системы, позволяющей забронировать дату выезда для грузовых автомобилей, породило массу слухов о грядущем массовом запрете покидать РФ. Так ли это на самом деле?

Новые системы электронного бронирования были замечены на российских пограничных пунктах пропуска автомобилей. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, их размещение не связано с планами властей ограничить водителям выезд за рубеж.

На брифинге пресс-секретарь заверил, что в Кремле даже не обсуждают планы, связанные с какими-либо запретами или закрытием границ.

«Нет, в Кремле не обсуждается. Ну и по тексту были даны разъяснения, можно из них и исходить», — пояснил Песков.

По идее разработчиков, электронная система бронирования позволит существенно сократить время прохождения границы и избежать скопления машин перед погранпунктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинская пропаганда запустила волну сообщений о запрете выезда российских мужчин за пределы страны. Дмитрий Песков назвал случившееся информационной диверсией. Однако около восьми миллионов граждан действительно рискуют остаться невыездными в 2023 году.