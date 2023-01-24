«Крокодиловы слезы»: названа истинная причина воплей США о нехватке оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Американские эксперты прибедняются, когда говорят о дефиците вооружений. Причем делают они это вовсе не для Украины или России. А для совсем другой страны, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Статьи в прессе о том, что в США подходят к концу запасы оружия из-за проблем в военной промышленности, не соответствуют действительности. Их скорее стоит воспринимать в качестве сигнала для Китая. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это вранье, что они истощили свои запасы. Во-первых, запасы есть. Во-вторых, военно-промышленный комплекс (ВПК) США работает в усиленном ритме. Потому что ему выделяют огромные деньги. Когда мы слышим про 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине и так далее — эти деньги ведь не для Украины пересылают, а для ВПК в Соединенных Штатах. На эти деньги заказывается оружие, а потом старое оружие отправляется на Украину и замещается новым. Поэтому, когда говорят о нехватке оружия — это крокодиловы слезы», — рассказал военный эксперт.

Целью публикаций о дефиците вооружений в США Виктор Литовки считает нагнетание ситуации вокруг Тайваня. Однако, по его словам, Китай не будет нападать на остров.

«Китайцы — мудрые люди. Они не режут курицу, несущую золотые яйца. Китай уже давно экономически сотрудничает с Тайванем. Тайваньские бизнесмены давно работают на континенте, а бизнесмены с континента давно работают в Тайване. У них тесные экономические связи — между двумя сторонами одного государства», — объяснил собеседник 5-tv.ru.

Кроме денег, Китаю необходимо получать от Тайваня микроэлектронику — ее основная часть производится именно там. Бомбить страну и навредить высокотехнологичным предприятиям — не характерно для Китая.

«Они присоединили Макао, вернули себе Гонконг — без единого выстрела, тихо и спокойно. Политическими, экономическими, дипломатическими методами все это вернули. Зачем им бомбить Тайвань?» — напомнил Виктор Литовкин.

США же тем временем пытаются утвердить свою гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доказать всему миру, что это они хозяева Тайваня. В Пекине на такое поведение и поддержку острова со стороны Вашингтона пусть и не закрывают глаза, но дальше риторики не идут.

«Все американские военные базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся под прицелом китайских ракет. Это просто конкурентная борьба за то, кто хозяин в этом регионе. Американцы усиливают давление. Китайцы не поддаются этому давлению. Вот и все», — подытожил военный эксперт.

Об истощении запасов оружия в США ранее сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонсона. По его данным, американский ВПК не готов к условиям военного времени: запасы оружия сократились до рекордного низкого уровня, а оборонные компании просто не в состоянии их пополнять. Например, за год Киеву отправили столько ракет Javelin, сколько удалось бы произвести за семь лет.

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