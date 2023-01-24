Старания окупились? Сколько принц Гарри заработал на продаже тайн своей семьи

Фото: www.globallookpress.com / State Funeral of Queen Elizabeth

Герцог Сассекский написал целую книгу, в которой вынес весь сор из избы королевской семьи. И неплохо на этом заработал.

Принц Гарри, обиженный на своих родственников, написал о них целую книгу. В ней королевский наследник обнажил все скандальные подробности семейных драм и проблем. Но, кажется, помимо личной обиды, принц Гарри решил таким образом еще и немного заработать.

Как пишет The Mirror, сумма получилась внушительно, с несколькими нулями — 36 миллионов долларов. Из них 20 миллионов Гарри получил авансом еще до публикации книги, а еще 16 — как процент с уже совершенных продаж.

По информации портала, мемуары принца Гарри стали «самым продаваемым изданием», которое пока обошел только «Гарри Поттер». Такое заключение сделали представители книги рекордов Гиннеса.

Книга стала причиной огромной волны критики и осуждений в сторону Гарри, однако принесла ему неплохой заработок. Почти полтора миллиона экземпляров распродали всего за несколько дней. Но также она привела к падению рейтинга королевской семьи, с которой принц Гарри, скорее всего, уже не сможет помириться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых громких скандалах королевской семьи.